Stand: 05.09.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Woche startet - anders als sonst

Heute ist Startschuss für die Kieler Woche. Laut Veranstalter ist es das weltgrößte Segelevent und das größte Sommerfest im Norden Europas. Normalerweise findet die Kieler Woche Ende Juni statt. Normalerweise strömen Millionen Besucher in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. In diesem Jahr ist aber alles anders - wegen der Corona-Pandemie. Die Organisatoren konzentrieren sich diesmal nach eigenen Angaben auf die Quintessenz des Events: den Segelsport. "Ich freue mich sehr, dass die Kieler Woche 2020 stattfindet - wenn auch in einem ganz anderen Rahmen als gewohnt", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Weitere Informationen Kieler Woche: Top-Segler am Start Die Segel-Regatten stehen bei der Kieler Woche 2020 im Fokus: Die Highlights sind eine Mischung aus Tradition und Weltklasse-Sport. Außerdem geht es noch um Olympia-Tickets. Besucher sind in Schilksee nicht erlaubt. mehr

Eröffnung im Olympiazentrum Schilksee

Die Kieler Woche wurde im Vorwege wegen der Corona-Pandemie auf Spätsommer verschoben. Statt wie gewohnt vor einem großen Publikum auf dem Rathausplatz findet die Eröffnung nun ohne Zuschauer im Segler-Olympiazentrum Kiel-Schilksee statt. Das traditionelle Glasen mit der Schiffsglocke übernimmt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Werner M. Dornscheidt, langjähriger Vorstand der Messe Boot in Düsseldorf, soll mit dem Typhon das Signal "Leinen los!" (lang-kurz-kurz-lang) geben.

Karte: Kieler Woche 2020

Infektionsschutz steht im Vordergrund

Der Oberbürgermeister machte deutlich, dass Großveranstaltungen wie die Kieler Woche in Zeiten von Corona nicht stattfinden könnten wie gewöhnlich: "Das typische Sich-treiben-lassen zwischen den verschiedenen Veranstaltungsflächen wird es so in diesem Jahr nicht geben. Das ist schade, aber unvermeidlich." Es wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Im Vordergrund steht der Infektionsschutz. "Eine Absage der Kieler Woche bleibt natürlich immer eine Option, sollte die Sicherheits- oder Infektionslage das erforderlich machen", sagte Kämpfer. Die Stadt sieht sich als Pionier. "Die Kieler Woche kann Vorbildcharakter für andere Veranstaltungen in Deutschland haben", sagte Kämpfer.

Kieler Woche: Hinweise für andere Veranstaltungen

Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium zeigte sich etwas zurückhaltender. "Die Kieler Woche kann zumindest Hinweise liefern, wo genau bei größeren Veranstaltungen die Herausforderungen liegen", sagte ein Sprecher. "Ob sich das Konzept auf Weihnachtsmärkte übertragen lässt, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer abzuschätzen."

Weitere Informationen Eine Kieler Woche für die Kieler - anders als sonst Das Konzept der Kieler Woche 2020: Segeln im Fokus, kleine Konzerte, die online übertragen werden und strenge Hygienevorgaben. Alles unter Beobachtung und mit einem Notfallplan. mehr Trotz Corona: Windjammerparade zur Kieler Woche Obwohl die Kieler Woche wegen der Corona-Pandemie anders als sonst abläuft, bleibt die Tradition der Windjammerparade erhalten. Angeführt wird sie im September von der "Alexander von Humboldt II". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2020 | 06:00 Uhr