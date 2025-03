Stand: 03.03.2025 16:08 Uhr Kieler Woche: Stein wird zweiter Standort für Segelwettbewerbe

Die Kieler Woche bekommt einen zweiten Standort für die Segelwettbewerbe. Neben Kiel-Schilksee sollen laut Veranstalter in diesem Jahr auch Wettkämpfe in Stein im Kreis Plön stattfinden. Geplant sind Foiling-Wettbewerbe unter anderem der Kiter und Surfer. Außerdem werden im Rahmen der Kieler Woche erstmals in Deutschland offizielle Wingfoiling-Rennen ausgetragen. Im vergangenen Jahr hatte es bereits Test-Events gegeben. Für die Disziplinen sind der Sandstrand und das flache Wasser bei Stein gut geeignet, so die Veranstalter. Zudem gebe es am Ostufer der Förde viel Platz für die Regattabahnen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Segeln Kiel