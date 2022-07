Stand: 07.08.2012 07:22 Uhr "Kieler Uni hat eine Außenstelle auf dem Mars"

Jubel bei der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Forschungssonde "Curiosity" ist am Montagmorgen wie geplant auf dem Mars gelandet. Auch Wissenschaftler der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) haben diesem Termin entgegengefiebert. In dem Roboter-Fahrzeug befindet sich Technik aus Kiel. An Bord der "Curiosity" ist ein spezielles Strahlenmessgerät, das von Experten der CAU entwickelt wurde. Beteiligt sind außerdem zwei Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung aus dem niedersächsischen Katlenburg. Sie gehören dem Wissenschaftsteam im Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena an.

Public Viewing an der Kieler Uni

Das Absetzen des "Curiosity" war für die Kieler Experten ein besonderer Moment. Den wollte sie mit allen Interessierten teilen. Deswegen war eigens ein Public Viewing vorbereitet worden. Rund 500 Zuschauer verfolgten auf einer Großleinwand im Max-Planck-Hörsaal die Landung auf dem Mars. Die Kieler Uni habe nun eine Außenstelle auf dem Mars, sagte der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Wolfgang J. Duschl, nach der geglückten Landung.

VIDEO: "Curiosity" auf dem Mars gelandet (3 Min)

Schwieriges Manöver

Um 7.32 Uhr landete die Sonde und setzte das Roboter-Fahrzeug ab - im Schritttempo. Rund sieben Minuten dauerte das Manöver. Dabei musste "Curiosity" von einer Geschwindigkeit von 20.920 Kilometern pro Stunde auf Null abgebremst werden. In der Vergangenheit waren nur wenige Mars-Landungen erfolgreich. Von 14 Versuchen verschiedener Raumfahrtagenturen gelangen sechs.

Daten sammeln mit Kieler Technik

Der "Radiation Assessment Detector" (RAD) der Kieler Forscher ist das einzige Gerät an Bord der Sonde, das schon während der rund achtmonatigen Reise durchs All eingeschaltet war. "Wir konnten damit schon einige kosmische Strahlung und Teilchenstürme von der Sonne messen", sagte Wissenschaftler Jan Köhler. Kosmische Strahlung gibt es dauerhaft im Weltraum. Teilchenstürme entstehen durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. Auf der Marsoberfläche werden mit dem Kieler Gerät zum ersten Mal Strahlungswerte gemessen.

Jahrelange Entwicklung

Die Entwicklung des Strahlenmessgerätes dauerte Köhler zufolge rund sechs Jahre. Neben den Forschern an der Förde waren auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Southwest Research Institute (SwRI) im US-Bundesstaat Colorado beteiligt. Die Gesamtsumme für das Kieler Projekt liegt nach CAU-Angaben bei rund 1,3 Millionen Euro. "Eine besondere Herausforderung war, den Strahlenmesser möglichst klein zu bauen", erzählt Köhler. "Er ist nur ungefähr so groß wie eine Kaffeekanne und wiegt rund 1,5 Kilogramm". Zum Vergleich: Das Marsfahrzeug "Curiosity" hat etwa die Größe eines VW-Käfers und wiegt rund 900 Kilogramm.

Spurensuche auf dem Mars

Das Roboterfahrzeug soll unter anderem mineralogische Spuren untersuchen und verschiedene Experimente durchführen. "Es heißt nicht zufällig 'Curiosity' (Neugier). Wir wollen alles Mögliche wissen" sagte Köhler. Das Roboter-Fahrzeug soll rund zwei Jahre lang auf der Suche nach Leben über den Mars rollen.