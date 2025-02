Stand: 28.02.2025 10:01 Uhr Kieler Umschlag: Bis Sonntag Volksfest in der Innenstadt

Am Donnerstagabend ist der Kieler Umschlag eröffnet worden. Bis Sonntag gibt es in der Kieler Innenstadt zahlreiche mittelalterliche Verkaufsstände, Veranstaltungen und Attraktionen zu sehen. Die Polizei erwartet rund 100.000 Besucher zu der Veranstaltung. Es ist nach Angaben der Stadt das älteste Volksfest in Kiel. Die Anfänge des Kieler Umschlags reichen zurück bis schätzungsweise um das Jahr 1482. Damals war das Volksfest in erster Linie ein Geld- und Kapitalmarkt. Es wurde gehandelt, Schulden wurden zurückgezahlt und Kredite aufgenommen.

