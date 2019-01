Stand: 03.01.2019 09:46 Uhr

Kieler Technik landet auf dunkler Mond-Seite

Es ist nicht die erste Landung auf dem Mond - aber die erste auf der dunklen, der Rückseite des Mondes. China ist es am Donnerstag gelungen, die Raumsonde "Chang'e 4" um 3.26 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf diese Seite zu schicken, wie unter anderem das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Die historische Landung freut auch die Kieler Christian-Albrechts-Universität, denn ihre Technik ist mit an Bord.

Technik in Rekordzeit

13 Monate hatte das Forscherteam um Professor Robert Wimmer-Schweingruber vom Uni-Institut für Experimentelle und Angewandte Physik Zeit, um ein kleines Gerät zur Messung von Strahlenbelastung zu bauen. Jetzt ist es an Bord des unbemannten Landemoduls "Chang'e 4", das im Aitken-Krater nahe des Südpols des Mondes aufsetzte.

Extreme Belastung

Dass die Uni Kiel bei der internationalen Mondmission unter chinesischer Leitung dabei sein darf, ist eine Auszeichnung. Und eine schwierige Aufgabe, denn die Technik ist extremen Belastungen ausgesetzt. "Es muss die Landung überleben, das ist eine riesige Herausforderung. Dann muss es auf dem Mond einen Mondtag und eine Mondnacht überleben. Die Mondnacht ist 14 Tage lang - und es wird richtig kalt", sagt Robert Wimmer-Schweingruber von der Uni Kiel. Der erste Schritt - die Landung - ist gelungen. Die Chinesen wollen jetzt mit einem Roboterfahrzeug das Terrain untersuchen, checken, ob beispielsweise Gemüseanbau möglich ist.

Schleswig-Holsteiner Amateurfunker beteiligt

Wimmer-Schweingruber und sein Team sind aber nicht die einzigen aus Schleswig-Holstein, die sich über die Landung besonders freuen. Reinhard Kühn aus Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist Amateurfunker und ebenfalls an der Mondmission beteiligt, als einer von 20 Funkern weltweit. Seit sechs Monaten sendet er von seiner Bodenstation im heimischen Garten an den chinesischen Satelliten - im Auftrag des Astronomischen Instituts der Niederlande, das die Mondmission aus Europa begleitet. "Der Satellit hat eine Kamera an Bord, die von mir bedienbar ist. Erst durfte ich einen Respondertest durchführen, dann hab ich den Befehl für das Foto gegeben", erzählt Kühn stolz. Er meint ein spektakuläres Foto von der Mondrückseite mit der Erde im Hintergrund.

Kieler Beteiligung ist keine Seltenheit

Für den Amateurfunker ist das Mitwirken eine besondere Ehre, auch wenn er bereits an mehreren Programmen mitgewirkt hat. Seit fast 50 Jahren beteiligt sich die Uni Kiel an Raumfahrtprojekten. Apollo 16 und 17, Space Shuttle oder die Internationale Raumstation ISS - überall haben die Kieler ihren Beitrag geleistet. Das Institut genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Für die Chinesen ist die Mondlandung auf der dunklen Seite vor allem ein Prestigeprojekt.

