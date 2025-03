Stand: 14.03.2025 14:36 Uhr Kieler Tatort: Axel Milberg verabschiedet sich nach 21 Jahren

Am Sonntag endet eine Ära beim Kieler Tatort: Nach 21 Jahren schlüpft Axel Milberg zum letzten Mal in die Rolle des Kommissars Borowski. Der Schauspieler, der im Stadtteil Düsternbrook in Kiel aufwuchs, blickte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein auf zahlreiche Drehs an vertrauten Orten zurück. "Erstmal war es ja von Vorteil, weil die Kieler wollten, dass der auch von hier kommt und nicht aus der Bundeshauptstadt herkommt und das dann so verkörpert", sagte er. "Von der Biographie her wissen wir nicht viel über Borowski, aber mir ging es immer beim Drehen so, dass ich sehr viele Orte kannte. Natürlich, wie sollte es anders sein. Da hab ich gewohnt, das bin ich zur Schule gegangen. Da hab ich gespielt, da bin ich mit dem Fahrrad entlang gefahren."

In Zukunft wird Karoline Schuch in die Fußstapfen von Axel Milberg beim Kieler Tatort treten. Sie steht als Kriminalpsychologin Elli Krieger an der Seite von Hauptkommissarin Mila Sahin. Der letzte Kieler Tatort mit Axel Milberg läuft am Sonntag (16.03.) um 20:15 Uhr in der ARD.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel