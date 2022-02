Kieler Sprachlehrer in Kiew: "Viele Menschen haben die Stadt verlassen" Stand: 24.02.2022 16:44 Uhr Der Kieler Markus Peuser leitet seit fünf Jahren eine Sprachschule in Kiew. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat er am Donnerstagmittag am Telefon mit NDR Schleswig-Holstein über seine Erlebnisse und die aktuelle Lage in dem Land gesprochen.

Herr Peuser, wie ist die Situation aktuell bei Ihnen?

Markus Peuser: Heute Morgen um fünf Uhr wurde ich mit einem lauten Knall geweckt. Das war wahrscheinlich die erste Rakete, die eingeschlagen ist. Ich habe das erst gar nicht für voll genommen. Erst als ich zehn Minuten später den Anruf bekommen habe, dass es jetzt los geht, dass es wohl die Invasion der Russen ist, habe ich angefangen, zu realisieren, dass sich die Ukraine im Krieg befindet.

Vor einer Woche haben Sie im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesagt, dass Sie sich einen Krieg nicht vorstellen können. Jetzt gibt es tatsächlich Krieg in dem Land, in dem Sie seit fünf Jahren leben. Wie kommen Sie damit zurecht?

Peuser: Heute Morgen, das war ein Schock. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich wurde auch angerufen, von vielen Menschen, von Kollegen. Auch die waren ein bisschen panisch. Das hat sich aber relativ schnell wieder gelegt.

Wir haben dann die Nachbarn gesehen. Unsere Nachbarn sind in die Autos gestiegen und losgefahren. Viele Menschen haben Kiew jetzt schon verlassen. Ich bin nicht mehr im Zentrum. Ich bin jetzt ein bisschen außerhalb am Stadtrand. Wir sind vier Leute und überlegen, ob wir Kiew jetzt verlassen sollen. Die Entscheidung darüber hängt davon ab, ob die Lage weiter eskaliert und, ob die russischen Truppen heute noch in Kiew ankommen oder nicht.

AUDIO: Kieler Leiter einer Sprachschule in Kiew über Situation in der Ukraine (3 Min)

Wie wird die Nacht, was glauben Sie?

Peuser: Das wird eine sehr schlimme Nacht für uns alle, egal, ob wir uns entscheiden, in Kiew zu bleiben oder Richtung Heimat loszufahren. Ich bin jetzt schon durch diese ganze Aufregung ziemlich kaputt und müde. Aber da muss ich jetzt durch.

Also, Sie sitzen auf gepackten Koffern und gucken, wie es weitergeht?

Peuser: Ja. Wir informieren uns auf unterschiedlichen Nachrichtenkanälen. Wir diskutieren natürlich auch. Es ist sehr schwer zu entscheiden, Kiew zu verlassen, weil das ja vielleicht auch bedeutet, dass es für Monate oder vielleicht für immer ist. Man weiß es nicht.

Sie würden ja auch fünf Jahre Leben zurücklassen, wenn Sie Kiew verlassen würden.

Peuser: Ja, das wäre so. Deswegen fällt es so schwer, diese Entscheidung zu treffen: "So, wir steigen ins Auto und fahren jetzt los." Und wir denken auch darüber nach: In welche Richtung fahren wir überhaupt? Die Straßen Richtung Westen sind voll und führen zum Teil direkt entlang der belarussischen Grenze. Und da gibt es ja wohl schon Angriffe. Unsere Idee war jetzt, Richtung Südwesten, Richtung Rumänien zu fahren. Aber auch da gibt es jetzt wohl schon Kampfhandlungen mit russischen Truppen. Das heißt: Es ging alles sehr schnell. Und wir sind irgendwie eingekesselt, hab ich das Gefühl.

Sie unterrichten eigentlich in einer Sprachschule Deutsch. Wie geht es den Menschen da?

Peuser: Wir hatten heute Morgen natürlich Kontakt mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Lehrkräften. Denen haben wir gesagt, dass jetzt erstmal alles auf Eis gelegt ist. Die Menschen wünschen sich Glück und sagen, dass sie auf sich aufpassen sollen. Jeder hofft, dass dieser Albtraum so schnell wie möglich wieder aufhört.

Herr Peuser, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Julian Krafftzig.

