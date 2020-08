Stand: 04.08.2020 15:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rathaus-Mitarbeiter trauern um verstorbene Auszubildende

Die Mitarbeiter des Kieler Rathauses haben heute mit einer Gedenkfeier an ihre Auszubildende erinnert, die am Montagmorgen von einem Fahnenmast erschlagen worden war. Für sie liegt ein Kondolenzbuch im Rathaus aus. Die Fahnen wehen heute nur auf halbmast und Blumen liegen am Unfallort auf dem Rathausplatz. Neben den Auszubildenden nahm auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) an der Gedenkfeier teil.

Mast fiel auf Gruppe

Kämpfer sowie alle anderen Auszubildenden waren Zeugen des tragischen Unglücks. Als sich die etwa 50 Azubis zu einem Gruppenfoto versammelten, touchierte im Hintergrund ein Lkw-Fahrer den Fahnenmast. Er sollte Material für die Bauarbeiten am Rathaus liefern. Der Mast knickte um. Einige Azubis sprangen zur Seite und konnten sich so retten. Die 23-jährige Auszubildende wurde jedoch getroffen. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt derzeit zu der Unfallursache. Der Lkw-Fahrer wird psychologisch betreut. Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Azubis.

Gedenkfeier am Kieler Rathausplatz NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler







