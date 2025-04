Stand: 13.04.2025 12:01 Uhr Kieler Polizei beschlagnahmt ein Kilogramm Cannabis

Die Kieler Polizei hat am späten Sonnabend bei einem Mann am Hauptbahnhof ein Kilogramm Cannabis entdeckt. Der 39-Jährige habe die Droge in seinem Rucksack transportiert, berichten die Beamten. Sie fanden einen durchsichtigen Beutel voller Cannabisblüten. Außerdem brachte der Rucksack noch etwa fünf Gramm Meth-Amphetamin, eine Ampulle Kokain und diverse rezeptpflichtige Medikamente zutage. Der Mann hatte auch noch zwei Messer bei sich. Er muss sich nun wegen zahlreicher Gesetzesverstöße verantworten.

