Kieler Nachhaltigkeitspreis: Sportprojekte gesucht

Die Stadt Kiel vergibt in diesem Jahr erneut einen Nachhaltigkeitspreis. Er richtet sich laut Stadtverwaltung diesmal an Sportprojekte aus der Landeshauptstadt. Ein besonderer Fokus liegt demnach auf der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit. Aufgerufen, sich bis zum 1. August bei der Stadt Kiel zu bewerben, sind zum Beispiel Sportprojekte für Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien oder inklusive Projekte, die eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Sportangeboten fördern. "Indem Nachhaltigkeit im Sport mitgedacht wird, können nicht nur Umweltauswirkungen reduziert, sondern auch positive gesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden," sagte Umweltdezernentin Alke Voß (Grüne). Dotiert ist der Preis mit 5.000 Euro.

