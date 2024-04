Stand: 16.04.2024 17:18 Uhr Kieler Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner gestorben

Der Kieler Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner ist tot. Der Musiker und Pädagoge ist laut seiner Homepage ganz plötzlich und völlig unerwartet bereits am 7. April in Barcelona verstorben. Er wurde 61 Jahre alt. Vielen ist er als "Irmi mit der Pauke" bekannt. Neben seiner Arbeit als Kinderliedermacher schrieb Meyer-Göllner auch Kinderbücher. Auch einige seiner Kollegen meldeten sich in den sozialen Medien zu Wort. So bezeichnete zum Beispiel Kinderliedermacher Rolf Zuckowski Meyer-Göllner als eine besondere, integrierende und ermutigende Kraft, die verloren gegangen sei. Geboren wurde Meyer-Göllner in Neumünster.

