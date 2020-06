Stand: 18.06.2020 10:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Institut: Corona kostet eine Million Arbeitsplätze

Die wirtschaftlichen Folgen, die das Coronavirus für Deutschland hat, sind laut dem Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel gravierend. Das Institut geht davon aus, dass die Krise aufs Jahr gesehen zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,8 Prozent führen wird. Außerdem soll sie in der Spitze rund eine Million Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Das schreibt das Institut in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose. Die schwerste Wirtschaftskrise seit Kriegsende habe ihren Tiefpunkt zwar durchschritten, sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths, mahnte aber gleichzeitig zur Vorsicht: "Das ist noch keine Entwarnung, denn der Tiefpunkt war extrem tief."

IfW: "Anschieben muss man den Konsum nicht"

Die Forscher erwarten, dass der Konsum und damit die Produktion im zweiten Halbjahr 2020 durch die Senkung der Mehrwertsteuer wieder etwas kräftiger anzieht. Allerdings gehen sie auch davon aus, dass die befristete Senkung der Mehrwertsteuer dazu führt, dass die Anschaffung besonders bei langlebigen Konsumgütern vorgezogen wird. Dadurch könnte es im kommenden Jahr zu einem Dämpfer in der Konjunktur kommen. Insgesamt sehen die IfW-Experten aus Kiel das Konjunkturprogramm der Bundesregierung kritisch. Der sprunghafte Anstieg der Sparquote zeige, dass die Menschen vor allem durch mangelnde Möglichkeiten das Geld auszugeben, zurückhaltend seien. "Diese Kaufkraft wird sich in Konsumnachfrage entladen, sobald es die Umstände wieder erlauben", sagte Kooths. "Anschieben muss man den Konsum nicht, es reicht, dass sich die Bremsen lösen." Bei der Arbeitslosenquote erwartet das IfW für dieses Jahr 6,1 Prozent. Im Vorjahr lag der Wert bei 5,0 Prozent. Vor allem die Kurzarbeit können die Rückgänge der Produktion zum Teil abfedern.

