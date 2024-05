Stand: 29.05.2024 16:10 Uhr Kieler Grundschule ist erste "Fahrradfreundliche Schule" in SH

Die Grundschule Kiel-Wellsee ist am Mittwoch als "Fahrradfreundliche Schule" vom Fahrradclub ADFC Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden - als erste Schule im Land. An der Grundschule wird das Thema Fahrrad immer wieder in den Alltag der Kinder eingebaut: Es gibt unter anderem eine Fahrrad-AG, auf dem Schulhof lernen sie das Radfahren und im Unterricht werden ihnen Verkehrsregeln beigebracht. Schulleiterin Birgit von Glahn sagte: "Wir sind schon immer eine fahrradfreundliche Schule gewesen, ohne es zu wissen. Und jetzt wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Kriterien erfüllen und haben dafür eine Auszeichnung bekommen."

