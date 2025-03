Stand: 30.03.2025 13:18 Uhr Kieler Förde: Seenotretter bergen Segler aus kaltem Wasser

Am Sonnabendnachmittag haben die Seenotretter einen Segler in der Kieler Förde gerettet. Gegen 15 Uhr meldete ein Frachter eine Segeljolle vor Laboe, die mit dem Kiel nach oben im Wasser lag. Da das Seenotrettungsboot aus Kiel-Schilksee gerade auf Kontrollfahrt war, konnten sie schnell handeln. Die Helfer holten einen 45-jährigen Mann aus der sechs Grad kalten Ostsee. Er war unterkühlt und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel