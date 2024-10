Stand: 11.10.2024 16:14 Uhr Kieler Feuerwehr hilft Öltanker-Brand in MV

Die Feuerwehr Kiel hilft bei der Bekämpfung des Brandes auf dem Öltanker "Annika". Das Schiff befindet sich in der Ostsee rund eine Seemeile vor Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern und soll nach Rostock geschleppt werden. Sechs speziell ausgebildete Kräfte der Feuerwehr Kiel wurden um 11:30 Uhr mit einem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen, so ein Feuerwehr-Sprecher. Die Helfer gehören zur Maritime Incident Response Group und sind speziell für solche Einsätze auf See ausgebildet. Weitere sechs Einsatzkräfte halten sich derzeit in Kiel bereit.

Öltanker hat 640 Kubikmeter Schweröl geladen

Der Brand auf dem Öltanker "Annika" brach am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr im Maschinenraum aus. Die Besatzung wurde sicher vom Schiff gerettet. Das Tankschiff transportiert laut Havariekommando 640 Kubikmeter Schweröl. Die Löscharbeiten werden von der "Baltic" und dem Mehrzweckschiff "Arkona" unterstützt, auch Feuerwehrleute aus Lübeck sind im Einsatz.

