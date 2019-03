Stand: 10.03.2019 11:22 Uhr

Kieler Co-Working-Küche: Ein "Abenteuerspielplatz"

von Sebastian Parzanny

Es duftet nach Ingwer und Knoblauch, es ist warm und in jeder Ecke ist was los. Es wird gekocht, geschnippelt, gewürzt und gespült an diesem Vormittag in der Gründerküche "Cocina" in Kiel. Dort, in dem Co-Working-Space der "Alten Mu" am Lorenzendamm, können sich Jungunternehmer einmieten. Die Idee von Jan Otto aus Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg): Er will "Kimchi" in Deutschland groß machen, eine koreanische Sauerkrautspezialität.

Otto steht in der Küche und schnippelt den Kohl. "Vor ein paar Jahren habe ich Kimchi in einem Restaurant in Neuseeland zum ersten Mal gegessen und immer wieder nachbestellt. Irgendwann kam deswegen sogar der Koch zu mir raus. Mit ihm habe ich mich dann darüber unterhalten, wie man Kimchi zubereitet", erzählt Otto in der Kochjacke. Seine Augen glänzen.

Kohl wird eingelegt und fermentiert

Vor ein paar Wochen hat sich der 29-Jährige mit seiner eigenen Firma selbstständig gemacht. "Panjan's Kimchi" soll das fertige Produkt später einmal heißen. Die Idee, die Sauerkrautspezialität eines Tages auf den deutschen Markt zu bringen, hat Otto während seines gesamten Studiums der Lebensmittelproduktion nicht mehr losgelassen. Direkt nach dem Studium sollte es losgehen - aber wie? Kimchi zu produzieren ist kompliziert: "Es wird eingelegt und fermentiert. Zuhause reichte der Platz nicht", erzählt Otto.

"Das ist unser Abenteuerspielplatz"

In Kiel wurde Otto fündig: In der "Cocina" können sich Jungunternehmer wie er stunden- oder tageweise einmieten. Bei Bedarf gibt es auch einen Büroarbeitsplatz und Lagerräume für Lebensmittel. Der Mietsatz pro Stunde beginnt bei zehn Euro - je nachdem, welche Räumlichkeiten benötigt werden. Der Dassendorfer wird einen Tagessatz zwischen 80 und 120 Euro zahlen, wenn feststeht, wie lange er welche Räume benötigt.

"Das hier ist unser Abenteuerspielplatz. Wir können uns ausprobieren", sagt Otto. "Heute drehe ich an den Geschmacksrichtungen, mache ein milderes Kimchi und ein scharfes. Vielleicht werde ich dann zunächst auf Wochenmärkten in Schleswig-Holstein mein Kimchi verkaufen." Das wäre der erste kleine Schritt hin zur Marktreife, der laut Otto gar nicht mehr so weit entfernt ist.

Rat vom Gastronomieprofi inklusive

Unterstützt werden Gründer in der "Cocina" von Marcel Lungershausen. Sylt, Eckernförde, Travemünde, Büsum - es gibt kaum einen Ort an Schleswig-Holsteins Küsten, in dem der Mann mit der dunklen Brille noch nicht gekocht hat. Meist war er Küchenchef. In Neuseeland leitete er ein Hotel. Dann zog es ihn zurück in die Heimat.

"Ich habe ein Cateringunternehmen gegründet und mich gefragt, wo ich neue Menü-Ideen ausprobieren kann. Irgendwie gab es da nichts", erzählt Lungershausen. Auf seiner Suche habe er viele Menschen kennengelernt, denen es genauso ging. Eine voll ausgestattete Profiküche musste her, denn die kann sich kaum ein Jungunternehmer in der Gründerphase leisten. Die Idee für die "Cocina" war geboren.

Eine der ersten Gründerküchen Deutschlands

Dort, wo vor einigen Jahren noch die Muthesius Kunsthochschule war - in der "Alten Mu" -, wurde Lungershausen fündig: "Es ist zwar die ehemalige Küche der Hochschulmensa. Aber ich musste fast alles rausreißen und erneuern", sagt er. Entstanden ist eine der ersten Gründerküchen Deutschlands.

Investitionen und Mühe haben sich gelohnt: Die Küche ist gut gebucht: Von einer Dame, die Chutneys herstellt, bis zu Gründern, die mit Fish 'n' Chips auf den Markt wollen, ist alles dabei: "Einige wollen nur im kleinen Rahmen etwas kochen, zum Beispiel für Märkte, andere träumen vom großen Durchbruch", sagt Lungershausen. Bald will er die Küche vergrößern.

Beim Mittagstisch gibt es direkt das Feedback

Ein weiterer Vorteil für die Gründer ist das direkte Feedback zu ihren Kreationen: Vier Mal in der Woche gibt es von 12 bis 14 Uhr einen offenen Mittagstisch, bei dem die Gründer ihre Ideen auftischen. Jan Ottos Kimchi war heute die Beilage, immer wieder kam er im kleinen Restaurant direkt an der Küche mit Gästen ins Gespräch.

Den meisten habe es sehr gut geschmeckt, berichtet der Jungunternehmer. "Hätte ich fast gar nicht gedacht, denn Kimchi kennt man hier ja kaum - und es ist mit wirklich sehr viel Knoblauch und Ingwer gemacht. Aber sie haben es förmlich eingeatmet", sagt Otto lachend.

Und dann geht's wieder in die Küche. Jan Otto will noch weitere Kimchi-Kreationen ausprobieren.

