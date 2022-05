Kiel und Plön: Hunderte Beschäftigte in Kitas streiken Stand: 11.05.2022 11:50 Uhr Die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den kommunalen Arbeitgeberverbänden stocken. Von heute an haben ver.di und GEW deshalb wieder zu Warnstreiks in kommunalen Kitas aufgerufen.

In Kiel und Plön mussten viele Eltern heute improvisieren. Rund 400 Beschäftigte des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes haben sich dort nach Angaben der Gewerkschaft ver.di an einem Warnstreik beteiligt. Nicht nur in kommunalen Kitas, auch in der Schulbetreuung und bei Sozialdiensten wurde die Arbeit niedergelegt. Bundesweit laufen gerade Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern mehr Geld und attraktivere Bedingungen.

Ver.di fordert außerdem mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung, Anspruch auf Qualifizierung, Anerkennung von Berufserfahrungen und Studienabschlüssen sowie die Einführung von Entlastungstagen. Die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke betonte: "Der dramatische Fachkräftemangel und die kräftezehrenden Herausforderungen während der zwei Pandemie-Jahre haben das sozialpädagogische Fachpersonal ausgelaugt. Bessere Arbeitsbedingungen sind daher unverzichtbar, um eine weitere Flucht aus dem Beruf zu verhindern."

VKA: Erzieherinnen verleichsweise gut bezahlt

Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks zuletzt regelmäßig als unverhältnismäßig kritisiert. Auch Wilfried Kley, Verbandsgeschäftsführer der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), zeigte gegenüber NDR Schleswig-Holstein wenig Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaften. In den vergangenen Tarifrunden hätten die VKA maßgebliche Verbesserungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit den Gewerkschaften vereinbart. Erzieherinnen seien im Vergleich mit anderen Berufen aus dem kommunalen Bereich gut bezahlt. Das Lebenserwerbseinkommen einer Erzieherin der EG S 8a liege bei 1.932.299 Euro, das eines Technikers mit der EG 8 bei 1.793.354 Euro, nannte er ein Beispiel.

Weitere Streiks in den kommenden Tagen

Weitere Streiks in den kommunalen Kitas, der Schulbetreuung und den Sozialdiensten sind in Plön und Kiel für Donnerstag angekündigt. Am Donnerstag und Freitag (12. und 13. Mai) sind davon außerdem mehrere Kreise betroffen. Konkret sind das: Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg.

