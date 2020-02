Stand: 04.02.2020 12:01 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel und Lübeck: 850 UKSH-Mitarbeiter im Warnstreik

Sie fordern vor allem bessere Arbeitsbedingungen: Mitarbeiter des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sind auch heute im Ausstand. Nach Angaben der Gewerkschaften sind insgesamt rund 850 Mitarbeiter im Ausstand. Für die bei ver.di organisierten Pflegekräfte ist es nach Montag der zweite Tag, für die Ärzte aus dem Marburger Bund der erste.

350 UKSH-Ärzte auf dem Weg nach Hannover

Ver.di fordert, dass erheblich mehr Personal eingestellt wird, um eine angemessene Pflege gewährleisten zu können.

Ver.di fordert, dass erheblich mehr Personal eingestellt wird, um eine angemessene Pflege gewährleisten zu können. Darüber spricht die Gewerkschaft mit der Klinik-Leitung - bisher ohne Ergebnis. Nach ver.di-Angaben sind heute 500 Mitarbeiter dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt. Der Marburger Bund will für die Ärzte eine verlässliche Dienstplangestaltung erreichen, aber auch eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und sechs Prozent mehr Gehalt. Die Ärztegewerkschaft verhandelt mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder in Hannover und hat bundesweit dazu aufgerufen, am Verhandlungsort zu demonstrieren. Nach Angaben des Marburger Bund vom Mittag sind etwa 350 UKSH-Ärzte dorthin unterwegs. Am Morgen hatte die Ärztegewerkschaft die Teilnehmerzahl mit 400 angegeben.

Nur wenige Bereiche ausgenommen

Laut UKSH sind so viele Patienten wie möglich telefonisch darüber informiert worden, dass ihre zugesagten Termine eventuell verschoben werden müssen. Von ihrem Streikaufruf hatte die Gewerkschaft nur die stationären Kinderbetten und die geschlossenen Bereiche am Zentrum für integrative Psychiatrie ausgenommen.

Am Montag hatten sich nach Angaben des Ver.di-Verhandlungsführers Steffen Kühhirt knapp 350 Mitarbeiter aus der Frühschicht in Lübeck und 250 in Kiel. UKSH-Sprecher Oliver Grieve dagegen bezifferte die Gesamtzahl der streikenden Mitarbeiter auf etwa 300.

Mehr Mitarbeiter? Ver.di und Klinik liegen weit auseinander

Laut UKSH sind im Klinikum insgesamt rund 3.300 Pflegekräfte beschäftigt. Die sechste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit am Klinikum ist für diesen Donnerstag und nächsten Montag angesetzt. Ver.di hat in den Mittelpunkt die Forderung nach deutlich mehr Pflegepersonal gestellt. Die Mitarbeiter seien völlig überlastet. Das Klinikum hat bisher angeboten, 182 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Aus ver.di-Sicht werden 420 neue Mitarbeiter benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten.

