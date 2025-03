Stand: 20.03.2025 06:53 Uhr Kiel und Kronshagen: Polizei warnt erneut vor Schockanrufen

Die Polizei warnt aktuell in Kiel und Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erneut vor falschen Polizisten und sogenannten Schockanrufen. Nach Angaben der Ermittler haben am Mittwoch mehrere Bürgerinnen und Bürger solche Anrufe bei der Polizei gemeldet. Die Angerufenen berichtete, dass falsche Polizisten von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt hätten. Da es die Einbrecherbande nun auch auf die Angerufenen abgesehen habe, sollen diese ihre Wertgegenstände und Bargeld abgeben.

Außerdem hat es laut Polizei auch Anrufe gegeben, in denen die falschen Polizisten sagten, dass Angehörige einen schweren Unfall gebaut hätten und jetzt im Gefängnis säßen. Die Angerufen wurden aufgefordert eine Kaution zu bezahlen. Nach Angaben der echten Polizei ist kein Fall bekannt, in dem die Tätergruppe am Mittwoch erfolgreich war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel