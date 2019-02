Stand: 06.02.2019 12:19 Uhr

Kiel testet Luftfilter - ohne messbaren Test

von Maja Bahtijarević

Sie ist weiß und rechteckig, 4,80 Meter lang und 2,40 Meter hoch: Die mobile Absauganlage, die Kiels Theodor-Heuss-Ring frische Luft schenken soll. Seit mehreren Wochen wird viel über den containerartigen Luftfilter gesprochen, seit heute steht ein Prototyp etwa in Höhe der Messstation am Ring, allerdings erst probeweise. Denn die verschmutzte Luft filtern und die tatsächliche Reinigungsfunktion messen wird die Anlage vorerst nicht.

Kiel: So funktioniert der neue Stadtluftreiniger Schleswig-Holstein Magazin - 06.02.2019 19:30 Uhr Ein Stadtluftreiniger der Trittauer Firma Purevento soll am Theodor-Heuss-Ring in Kiel getestet werden. Wie dieses neue Filtersystem arbeitet, hat uns ein Mitarbeiter gezeigt.







Test auf Handhabung und Lautstärke - aber nicht auf Luftreinigung?

Rund eine Woche soll die Absauganlage an der vielbefahrenen Verkehrsader auf Faktoren wie Lautstärke, Verkehrssicherheit und Handhabung geprüft werden - zur "allgemeinen technisch-praktischen Erprobung", wie es seitens des Herstellers Purevento aus Trittau (Kreis Stormarn) heißt. Danach wird sie abgebaut, in anderen belasteten Kommunen der Bundesrepublik getestet und soll schließlich nach einigen Wochen wieder in Kiel aufgestellt werden. Dann erst folge der Praxistest im Reinigungsbetrieb, so der Hersteller.

Im Klartext heißt das: Ob der Filter nun das einhält, was der Hersteller verspricht - gleichzeitig Feinstaub und alle gasförmigen Schadstoffe wie Stickoxide aus der Stadtluft zu entfernen - wird sich also erst in etwa zwei Monaten herausstellen.

Insgesamt sechs Anlagen nötig - 80.000 Euro pro Stück

Purevento sagt, es seien für den etwa 200 Meter langen Straßenabschnitt des Kieler Rings insgesamt sechs dieser Anlagen nötig, um in dem Bereich zehn Prozent der verschmutzten Luft zu reinigen. Die direkt eingesogene Luft im Filter soll nach Informationen des Herstellers sogar um bis 85 Prozent gesäubert werden.

Kostenfaktor der Anlagen: 80.000 Euro pro Stück. "Die sind nicht Bestandteil unseres Konzepts für eine saubere Luft", sagte der Oberbürgermeister und meint den Luftreinhalteplan, den die Stadt entwickelt, um Kiels Luft auf längere Frist in den grünen Bereich zu bringen. Kämpfer sagte, man müsse erst einmal sehen, wie die Anlage im Praxistest abschneidet. Dann würde das Umweltministerium final entschieden, ob solche Luftfilter für die Stadt angeschafft werden - als Zusatz. Nach Kämpfers Angaben sollen die zulässigen Stickoxid-Werte spätestens Ende 2021 eingehalten werden.

Seit Jahren negative Luftbilanz in Kiel

Schleswig-Holstein Magazin Abgasmessung - wie geht das? Schleswig-Holstein Magazin Forscher versuchen mit Luftmessstationen und modernen Datensätzen herauszufinden, wie hoch die Schadstoffbelastung der Luft ist - und woher sie kommt.

Die Messstation am Theodor-Heuss-Ring hatte in den vergangenen Jahren stets schlechte Werte gemessen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes betrug die Stickoxid-Belastung am Theodor-Heuss-Ring 2018 im Mittel rund 60 Mikrogramm pro Kubikmeter - der verbindliche Grenzwert der EU ist auf 40 Mikrogramm festgesetzt. Damit liegt Kiel bundesweit auf Platz drei, nach Stuttgart und München. Solange es die Landeshauptstadt nicht schafft, die Luftwerte zu normalisieren, drohen weiterhin Diesel-Fahrverbote.

