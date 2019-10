Kiel: Weltkriegsbombe wird heute entschärft

Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Kiel

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.10.2019 14:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler

In der Nähe der Fachhochschule in Kiel-Dietrichsdorf ist eine Bombe gefunden worden. Diese soll am Sonnabend entschärft werden - bis 9 Uhr müssen alle Anwohner ihre Häuser verlassen haben.