Kiel: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonnabend im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger unschädlich machen. Rund 4.000 Menschen mussten für die Entschärfung das Sperrgebiet verlassen. Sie können jetzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Straßensperrungen wieder aufgehoben

Seit 8 Uhr waren die Straßen rund um den Fundort der Bombe gesperrt. Damit die Entschärfung schnell und ohne Komplikationen ablaufen konnte, wurde in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert. Auch die Fachhochschule und der gesamte Ostuferhafen waren von der Sperrung betroffen. Alle Straßensperrung wurden inzwischen aufgehoben.

Notunterkunft kaum genutzt

Wer keine andere Möglichkeit hatte, konnte in die Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im Masurenring 6 kommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren jedoch viele Anwohner einkaufen oder frühstücken, denn in der Notunterkunft waren nur rund 230 Menschen - darunter vor allem Lkw-Fahrer aus Osteuropa, die nicht in ihren Lkw im Sperrgebiet bleiben durften.

Die 250 Kilo schwere Bombe wurde im Bereich der Fachhochschule am Sokratesplatz gefunden. Dort sollen bald Bauarbeiten stattfinden, davor war der Bauplatz überprüft worden - dabei fanden die Experten die Bombe.

