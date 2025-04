Stand: 14.04.2025 06:59 Uhr Kiel: Spezialkräfte der Feuerwehr üben für den Ernstfall

Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr üben am Montag (14.4.) in Kiel für den Ernstfall auf See. Das Szenario: Am Pier einer Werft im Stadtteil Friedrichsort brennt ein Öltanker. Der Rauch wird laut Feuerwehr in diesem Fall simuliert durch Nebelmaschinen und Blinklichter. Die Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel werden dann mit einem Hubschrauber zum Übungsort fliegen. Dort seilen sie sich auf das 50 Meter lange Schiff ab und beginnen mit dem Löschen, erklärt Benjamin Neugebauer von der Feuerwehr Kiel. Für solche Ernstfälle trainieren die Feuerwehrleute 80 Stunden im Jahr. Die Spezialkräfte wurden laut Havariekommando in den vergangenen fünf Jahren insgesamt zwölf Mal zu Einsätzen auf Nord- und Ostsee alarmiert.

