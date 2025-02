Stand: 20.02.2025 16:37 Uhr Kiel: Sozialausschuss zu Schön-Kliniken

Die Schön-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) wollen in den nächsten Tagen 250 Mitarbeitenden kündigen. Die Situation in den Krankenhäusern war deshalb am Donnerstagnachmittag Thema im Sozialausschuss des Landestages in Kiel. Die SPD-Abgeordnete Birte Pauls hatte eine Stellungnahme der Landesregierung beantragt. Sie kritisierte, dass trotz Einladung der Geschäftsführer der beiden Kliniken nicht zur Sitzung des Sozialausschusses kam. CDU-Gesundheits-Staatssekretär Oliver Grundei vermutet, dass es sich bei den Umstrukturierungen um systembedingte Sparmaßnahmen handelt. Der Gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Heiner Garg, kritisierte, dass die Leitung der Schön-Kliniken dieses Vorgehen zuvor transparent mit der Landesregierung hätte kommunizieren sollen. Er sieht weiteren Gesprächsbedarf mit Geschäftführer Kayser.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rendsburg Eckernförde