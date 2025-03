Stand: 10.03.2025 16:27 Uhr Kiel: Skandinaviendamm bis Mitte Juni gesperrt

Fußgängerinnen und Fußgänger sollen den Skandinaviendamm in Kiel sicherer überqueren können - dafür baut die Stadt nach eigenen Angaben in Höhe des Hedinweg eine Querungshilfe - gleichzeitig werden in dem Bereich Abwasserrohre erneuert. Dafür ist die Straße seit Montagmorgen (10.3.) bis voraussichtlich Mitte Juni zwischen Faluner Weg und Göteborgring in beiden Richtungen gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren.

