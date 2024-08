Kiel: Seit heute freie Fahrt zwischen B404 und B76 Stand: 29.08.2024 21:01 Uhr Ab heute können Pkw und Lkw in Kiel wieder wie gewohnt über den sogenannten Überflieger von der B404 auf die B76 Richtung Eckernförde fahren. Laut Stadt wurden einige Bauarbeiten früher fertig als geplant.

Die Hauptfahrbahn der B76 Richtung Plön (Kreis Plön) zwischen Waldwiesenkreuz und Friesenbrücke ist laut Stadt bereits heute wieder frei gegeben. Das sind zwei Wochen früher als geplant, rechtzeitig zum Schulstart am Montag. Der Verkehr muss nicht mehr in Gegenrichtung über den Überflieger gelenkt werden, sondern Fahrzeuge können wieder in "normaler" Richtung von der B404 zur B76 Richtung Eckernförde fahren. Da noch an den Mittelleitplanken gearbeitet werden muss, läuft der Verkehr vorerst weiter einspurig in beide Richtungen.

Verkehrslage soll sich weiter entspannen

Die Staus sollten nun in Richtung Innenstadt deutlich kürzer werden, sagte der Leiter des Tiefbauamtes, Peter Bender: "In zwei Wochen wird es dann noch besser." Dann kann auch die Rampe auf die B76 in Richtung Plön wie gewohnt befahren werden.

Das Gewerbegebiet Stormarnstraße ist aus Richtung der Bundesstraße dann wieder zu erreichen. Lkw werden aus Richtung der B404 über den Überflieger geleitet.

Eisenbahnbrücke über Alte Lübecker Chaussee

Die Stadt Kiel möchte mit der Verkehrsführung weitere Unfälle an einer Baustellenbrücke in der Alten Lübecker Chaussee verhindern. Sie ist eine von zwei Hilfsbrücken, die während der Erneuerung der Eisenbahnbrücken den Bahnverkehr aufrechterhalten. Erst kürzlich waren an einem Tag gleich zwei Lastwagen mit nur wenigen Stunden Abstand unter der Brücke hängen geblieben. Es war bereits das zehnte Mal, dass Lastwagen die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt hatten - sie ist mit 3,60 Meter Durchfahrtshöhe niedriger als die eigentliche Eisenbahnbrücke.

So geht es weiter auf dem Theodor-Heuss-Ring

Die Arbeiten an der Friesenbrücke in Richtung Plön und an der anschließenden Fahrbahn sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein. Abschließende Arbeiten am gesamten zweiten Bauabschnitt will das Tiefbauamt im November erledigt haben.

Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, lesen Sie in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kiel