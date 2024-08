Stand: 08.08.2024 08:56 Uhr Kiel: Schritt in Richtung Klimaneutralität

Kiel und das Küstenkraftwerk sollen Teil des Wasserstoffkernnetzes der Bundesnetzagentur werden. Das hat die Stadt Mittwoch bekannt gegeben. Stadträtin Alke Voß sagte: Wasserstoff gelte als Wunderwaffe der Energiewende. Bis 2032 will die Bundesnetzagentur fast 10.000 Kilometer Wasserstoffleitungen in ganz Deutschland in Betrieb nehmen. Das Netz soll Standorte, die Wasserstoff produzieren, mit denen verbinden, die Wasserstoff benötigen. Das Küstenkraftwerk in Kiel wird aktuell noch mit Gas betrieben - die Stadtwerke wollen aber auf Wasserstoff umstellen. Auch für die Wirtschaft sei der Anschluss an das Netz ein Vorteil, sagt Stadträtin Voß.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Kiel