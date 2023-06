Kiel-Schreventeich: Bombenentschärfung soll 30 Minuten dauern Stand: 27.06.2023 17:16 Uhr In Kiel soll eine Fliegerbombe entschärft werden. Die Bombe soll gut erhalten sein, sodass die Entschärfung schnell gehen könnte. Die Einsatzkräfte gehen von einer Entschärfungsdauer von etwa 30 Minuten ab Start aus.

Experten des Kampfmittelräumdienstes in Kiel wollen eine Fliegerbombe in der Langenbeckstraße entschärfen. Nach NDR Schleswig-Holstein Informationen haben die Beamten einen Hinweis erhalten, dass sich eine ältere Dame noch in ihrer Wohnung aufhalten soll. Die Polizei überprüfte den Sicherheitsbereich daher nochmal gründlich. Um 17 Uhr kam die Freigabe für den Kampfmittelräumdienst - rund eine Stunde später als geplant.

Entschärfung soll schnell gehen

Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde nach Angaben der Polizei bei Bauarbeiten an der Friedrich-Junge-Schule in der Langenbeckstraße im Stadtteil Schreventeich entdeckt. Die Bombe soll gut erhalten sein, sodass die Entschärfung schnell gehen könnte. Die Einsatzkräfte gehen von einer Entschärfungsdauer von etwa 30 Minuten ab Start aus.

Dieses Gebiet ist betroffen

Laut Polizei sind rund 3.000 Menschen betroffen. Welche Straßen im einzelnen in dem Schutzbereich liegen, listet die Stadt Kiel auf ihrer Internetseite auf. Als Ersatzunterkunft steht seit 15 Uhr die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 bereit.

Veloroute 10 gesperrt, Einschränkungen auf der B76

Seit 15 Uhr sind Straßensperren eingerichtet. Die Bundesstraße 76 bleibt befahrbar, es gibt jedoch Einschränkungen. Die Auf- und Abfahrt Kronshagen-Süd in Fahrtrichtung Eckernförde ist für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Plön ist nicht betroffen. Von dort geht es allerdings nur in Richtung Kronshagen und Kiel-Mettenhof weiter. Für Radfahrerinnen und Radfahrer bleibt die Veloroute 10 zwischen Kronshagener Weg und Hasseldieksdammer Weg gesperrt. Fahrplanänderungen des ÖPNV werden auf der Internetseite der Kieler Verkehrsgesellschaft bekannt gegeben.

Detonator wird gesprengt

Der Detonator soll im Rahmen der Entschärfung gesprengt werden. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen Heckzünder. Die Bombe sei in einem für die Entschärfung guten Zustand, so der Kampfmittelräumdienst.

Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich vorab auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen. Die Polizei riet außerdem, ausreichend Getränke, Verpflegung und Medikamente mitzunehmen. Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigten, konnten sich unter 0431 / 5905 555 bei der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist heute ab 8 Uhr erreichbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel