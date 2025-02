Stand: 27.02.2025 15:21 Uhr Kiel: Schnüre über Radweg gespannt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben inKiel im Stadtteil Gaarden Schnüre über einen Radweg gespannt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Beamten erst am Donnerstag (27.2.) mitteilten, hatte ein Zeuge die Schnüre in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar in der Straße Sieversdiek entdeckt. Sie waren etwa 60 Meter lang und wurden von der Polizei sichergestellt. Die Beamten hoffen nun auf weitere Zeugen, um den Täter ermitteln zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2025 | 16:30 Uhr

