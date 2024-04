Stand: 15.04.2024 20:47 Uhr Kiel: Pro-Israel Kundgebung nach Angriff Irans

In der Nacht auf Sonntag hatte der Iran Israel erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik direkt angegriffen. Rund 50 Menschen sind deshalb am Montag in Kiel zu einer Solidaritätskundgebung für Israel zusammengekommen. Das Regime des Irans sei das größte Hindernis für Stabilität und Frieden im Nahen Osten, meint Organisator Felix Hillenkamp vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Demonstranten befürchten mehr Gewalt gegen Juden in Deutschland

Man fordere deshalb stärkere Sanktionen gegen den Iran sowie das "Einfrieren von Vermögen des Irans in Deutschland", so Hillenkamp weiter. Auch sei es extrem wichtig, so der Veranstalter, nun die iranische Opposition zu unterstützen. Darüber hinaus befürchten die Demonstranten, dass der Nahostkonflikt zu mehr Gewalt gegen Juden hierzulande führen könnte. Sie fordern die Gesellschaft dazu auf, Vorfälle anzuzeigen und weisen auf Beratungsangebote für Betroffene hin.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2024 | 19:30 Uhr