Kiel: Polizei warnt vor Betrügern am Telefon Die Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon. Die Unbekannten fahren bei ihren Anrufen mittlerweile schwere Geschütze auf. Das ist jetzt einer Kielerin passiert.

Nachdem es laut Polizei am Donnerstag zu einer Vielzahl betrügerischer Telefonanrufe gekommen war, ist nun klar, dass die Betrüger in zumindest einem Fall Erfolg hatten. Sie erbeuteten mehrere zehntausend Euro.

Masche: Tragische Geschichte rund um Familie gesponnen

Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstagmittag eine 64-jährige Kielerin von ihrer vermeintlichen Enkelin angerufen. Diese habe angegeben, dass sie im Urlaub in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem mehrere Menschen zu Tode gekommen seien. Am Steuer habe die Tochter der Angerufenen gesessen, die nun schwer verletzt im Krankenhaus liege. Ihr werde fahrlässige Tötung zur Last gelegt und ein Gefängnisaufenthalt drohe. Durch die Zahlung einer Kaution könne die Tochter wieder auf freien Fuß kommen.

Vermeintliche Mitarbeiter der Stadt nehmen Geld entgegen

Die Frau brachte das Geld zu einem Parkplatz in der Kieler Legienstraße, wo es von zwei etwa 30 Jahre alten Männern entgegen genommen wurde, die blaue Jacken mit der Aufschrift "Stadtkasse Kiel" trugen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.