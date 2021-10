Kiel-Oppendorf: Bombe ohne Probleme entschärft Stand: 12.10.2021 11:34 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat erfolgreich eine Bombe entschärft, die vor einigen Tagen auf einem Privatgrundstück gefunden worden war. In Kiel und Schönkirchen mussten rund 2.000 Menschen raus aus ihren Häusern.

Als sichergestellt war, dass sich niemand mehr in dem Gebiet aufhält, begannen die Expertinnen und Experten des Kampfmittelräumdienstes, den etwa 500-Kilogramm-Blindgänger zu entschärfen. Er verfügte über einen Kopf- und Heckzünder. Der Kampfmittelräumdienst sagte eine unkomplizierte Entschärfung voraus - und so war es dann auch. Nach nicht einmal einer Stunde konnten die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

B502 blieb befahrbar, Bahnverkehr pausierte

Der Evakuierungsbereich reichte bis an die B502 heran - die Bundesstraße selbst blieb aber durchgehend befahrbar. Anders sah es mit dem Bahnverkehr aus: Er wurde vorübergehend ausgesetzt, weil der Fundort der Bombe ganz in der Nähe des Bahn-Haltepunktes Kiel-Oppendorf liegt - von dort fahren normalerweise Züge zum Kieler Hauptbahnhof. Die Anwohnerinnen und Anwohner mussten den gekennzeichneten Bereich verlassen. Die Polizei errichtete Straßensperren, damit niemand mehr in den Sperrbereich fahren konnte.

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule ist Ersatzunterkunft

Als Ersatzunterkunft diente die Sporthalle der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im Masurenring 9 in Kiel. Dort musste ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Bombe war bei Bauplänen für einen Carport aufgefallen

Experten waren mithilfe von Luftbildern auf die Bombe gestoßen. Denn die Familie, die auf dem Grundstück lebt, wollte einen Carport im Garten bauen. Bei einer Bodensondierung hat sich der erste Verdacht erhärtet: Im Garten liegt ein Blindgänger in über zwei Metern Tiefe. Schwer zu glauben für Familienvater Ronald Rathje: "Wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas im eigenen Garten passiert?"

Weitere Informationen Ein explosiver Job - die Bombenentschärfer Immer noch liegen unzählige Fliegerbomben unter der Erde. Gibt es einen Hinweis auf einen Blindgänger, rücken die Männer vom Kampfmittelräumdienst in Groß-Nordsee an. Ein nicht gerade ungefährlicher Job. mehr Kampfmittelräumdienst: Täglich Lebensgefahr Noch Jahrzehnte werden die Kampfmittelräumer im Norden damit beschäftigt sein, Weltkriegsmunition zu entschärfen. Schlagzeilen macht ihr lebensgefährlicher Alltag selten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.10.2021 | 12:00 Uhr