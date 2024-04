Stand: 08.04.2024 10:59 Uhr Kiel-Mettenhof am Mittwoch ohne Fernwärme

Die Stadtwerke Kiel unterbrechen am Mittwoch im Stadtteil Mettenhof von 7 bis 23 Uhr die Fernwärmeversorgung. Grund dafür ist die Reparatur einer 24 Meter langen Fernwärme-Hauptleitung am Astrid-Lindgren-Weg. Während der Arbeiten stehen den rund 700 betroffenen Gebäuden keine Raumwärme und teilweise auch kein Warmwasser zur Verfügung. In Mettenhof ist vor einiger Zeit eine Fernwärme-Hauptleitung beschädigt worden, so ein Sprecher der Stadtwerke Kiel. Die Leitung wurde zunächst provisorisch für den Winter repariert. Da es einige Nachfragen gab, weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Trinkwasserversorgung von der Fernwärme-Unterbrechung nicht betroffen sein wird.

