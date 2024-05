Stand: 14.05.2024 11:38 Uhr Kiel: Mann mit Schreckschusswaffe verletzt

Die Polizei hat am Sonnabend in Kiel-Gaarden einen Tatverdächtigen festgenommen, der mit einer Schreckschusswaffe auf einen Mann geschossen haben soll. Laut Polizei hat der Tatverdächtige das Opfer in der Asmusstraße zunächst bedroht und dann versucht, den Mann mit einem Baseballschläger zu schlagen. Anschließend habe er mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der Geschädigte erlitt ein Knalltrauma und eine Schürfverletzung am Ohr. Der Verdächtige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Auf ihn kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 12:00 Uhr