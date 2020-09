Kiel, Lübeck und Flensburg: Viele Busse standen still Stand: 29.09.2020 12:02 Uhr Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr haben Buspendlern in Kiel, Lübeck und Flensburg heute Morgen Probleme bereitet. Die Busfahrer des Öffentlichen Personennahverkehrs waren zum Streik aufgerufen.

Nachdem schon Beschäftigte in Kitas, bei der Müllabfuhr und in den Stadtwerken ihre Arbeit niedergelegt hatten, war nun der öffentliche Nahverkehr betroffen. Mittlerweile sind die Warnstreiks überall beendet.In den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg wird es nach Angaben der zuständigen Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH) aber noch dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat. Betroffen waren nach Angaben der Gewerkschaft ver.di die kommunalen Buslinien in Kiel, Flensburg und Lübeck mit Betriebsbeginn um 3.30 Uhr. Fachbereichsleiter Karl-Heinz Pliete wertet die Aktion als Erfolg: "Wir sind zufrieden", sagte er. In Kiel und Lübeck hätten am Morgen keine Busse die Depots verlassen, in Flensburg seien nur die Busse von Subunternehmern losgefahren. Es habe unter den Beschäftigten der Frühschichten eine hohe Beteiligung an dem Protest gegeben.

Einzige Ausnahme unter den vier kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins war Neumünster. Dort war der Stadtverkehr nicht von der Aktion betroffen, denn für die Beschäftigen dort gilt ein gesonderter Tarifvertrag.

Bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) blieben am Morgen alle 185 Busse stehen, wie eine Sprecherin sagte. Ein ähnliches Bild gab es in Lübeck. "Die Halle war voll und die Türen waren verschlossen", sagte eine Sprecherin des Stadtverkehrs Lübeck. Alle 200 Busse seien zunächst nicht losgefahren. Auch die Priwallfähre wurde bestreikt und fuhr nur für Fußgänger und Radfahrer.

Seit 9 Uhr fahren die Busse in den Städten wieder. Allerdings normalisierte sich der Busverkehr erst im Laufe des Vormittages. Denn ab 9 Uhr mussten die Busse erst einmal aus den Depots an ihre Abfahrtsstellen kommen.

Ver.di fordert bundesweit einheitliche Regelungen

Bereits im Frühjahr hatte es Warnstreiks im kommunalen Busverkehr gegeben. "Seit März kennen die Arbeitgeber unsere Forderungen, seit Juli warten wir auf eine Antwort", betonte der Fachbereichsleiter von ver.di Nord, Karl-Heinz Pliete, in einer Stellungnahme in der vergangenen Woche. Es geht konkret um den Manteltarifvertrag TV-N: ver.di fordert für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.

Darüber hinaus solle unter anderem die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden, so die Gewerkschaft.

VKA spricht von "Anschlag auf die Allgemeinheit"

Am Wochenende hatte sich die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gegen die Aufnahme von Verhandlungen ausgesprochen. Die VKA verurteilt den Streikaufruf in einer öffentlichen Mitteilung scharf. "Das Verhalten von ver.di ist ein Anschlag auf die Allgemeinheit und die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs", sagte VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath in der vergangenen Woche. Es sei unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen.

"Ich halte es für nicht hinnehmbar, dass parallel zu den Arbeitskämpfen in Kitaeinrichtungen und Krankenhäusern die Bürgerinnen und Bürger nun auch im Nahverkehr unter den Warnstreiks der Gewerkschaft leiden müssen", erklärte Benrath.

