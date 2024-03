Stand: 28.03.2024 16:09 Uhr Kiel: Lkw rammt Eisenbahnbrücke

In der Alten Lübecker Chaussee in Kiel ist am Mittag ein Lkw unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Laut Polizei war der Lkw, der normalerweise Gefahrgut transportiert, zum Zeitpunkt des Unfalls leer. Der Fahrer hatte die maximale Durchfahrtshöhe von 3,60 Metern missachtet. Aktuell prüft die Bundespolizei die Statik der Brücke. Solange die Prüfung andauert, bleibt der Abschnitt der Alten Lübecker Chaussee für Autos gesperrt. Auch die Züge zwischen Kiel und Kiel-Hassee fallen bis auf weiteres aus. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2024 | 16:00 Uhr