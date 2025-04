Stand: 16.04.2025 06:33 Uhr Kiel: Kronshagener Weg nach Bauarbeiten wieder frei

In Kiel ist der Kronshagener Weg ab Donnerstagnachmittag (17.4.) wieder frei. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Seit Mitte Februar wird dort gebaut, wodurch die Straße in beiden Richtungen gesperrt ist. In den vergangenen Wochen hatte das immer wieder für zum Teil Verkehrschaos in benachbarten Straßen und Wohngegenden geführt. Die Bauarbeiten waren nötig geworden, weil laut Stadtwerke rund 140 Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen werden mussten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel