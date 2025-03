Stand: 06.03.2025 10:13 Uhr Kiel: Fährschiff soll autonom auf der Schwentinemündung pendeln

Ab 2028 sollen die Wege zwischen den Ufern der Schwentine in Kiel kürzer werden. Zwischen der Fachhochschule Kiel und dem Geomar Helmholz-Zentrum soll dann laut Stadt in einem Testbetrieb eine autonome Personenfähre unterwegs sein. Zu Beginn wird das batteriebetriebene Schiff noch mit einem Besatzungsmitglied fahren, später dann komplett selbstständig. Die Fähre soll barrierefrei sein und Platz für 35 Passagiere sowie Fahrräder und Lastenräder haben. Die Kosten schätzt die Stadt derzeit auf rund drei Millionen Euro. Die Fähre aufs Wasser bringen will eine Projektgruppe, zu der unter anderem die Fachhochschule Kiel, das Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein und die CAPTN-Initiative gehören.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel