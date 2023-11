Kiel: Heute zwei Bombenentschärfungen in der Schwentine Stand: 19.11.2023 00:00 Uhr In Kiel werden heute gleich zwei Fliegerbomben in der Schwentine entschärft. 7.300 Menschen in den Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellingdorf müssen bis 11 Uhr ihre Häuser verlassen.

Bei Sondierungsarbeiten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kampfmittelräumdientes auf eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Schwentine gestoßen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie befindet sich in der Nähe der Bombe, deren Entschärfung bereits für heute angesetzt war. Die zweite Bombe soll nun gleich mit unschädlich gemacht werden. An dem geplanten Ablauf und Sperrradius soll sich durch den zweiten Fund nichts ändern.

Der Bereich rund um die Schwentinemündung wird großräumig gesperrt, Straßen auf beiden Seiten sind betroffen. Auch Besatzungsmitglieder von dort liegenden Schiffen müssen diese verlassen. Der Ostring (B502) ist nach Auskunft der Polizei nicht betroffen.

Notunterkunft in Schulmensa

Als Ersatzunterkunft steht ab 10 Uhr die Mensa der Ellerbeker-Schule im Klausdorfer Weg 62-64 zur Verfügung. Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnungen benötigt, kann sich unter 0431 590 55 55 der Kieler Berufsfeuerwehr melden. Die Nummer ist heute ab 7 Uhr erreichbar.

Bombe muss zunächst aus dem Wasser gehoben werden

Bereits im Oktober war in dem Gebiet eine in der Schwentine gefundene Bombe entschärft worden. Auch diesmal sollen die Fliegerbomben zunächst mit einem Hebeballon auf die Kaikante umgelagert werden, damit der Kampfmittelräumdienst sie entschärfen kann. Dazu werden auch wieder Taucher im Einsatz sein.

Wie lange die Entschärfung dauern wird, konnte die Polizei im Vorfeld noch nicht sagen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen. Im Oktober hatte es Verzögerungen gegeben, weil sich noch Menschen in dem gesperrten Gebiet aufgehalten hatten.

