Kiel: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe im Kieler Stadtteil Elmschenhagen ist entschärft. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes konnten sie in weniger als zwei Stunden erfolgreich unschädlich machen. Dafür war das Gebiet am Sonntagvormittag evakuiert worden, etwa 2.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Straßen um den Fundort nahe der Preetzer Straße waren zeitweise gesperrt, dazu zählte auch die vielbefahrene B76. Sie wurde gegen 14 Uhr wieder freigegeben. Bauarbeiter waren in der vergangenen Woche auf den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen.

Karte: Evakuierungsbereich während der Bombenentschärfung

Zünder des Blindgängers gesprengt

Der Kampfmittelräumdienst musste nach der Entschärfung der 250-Kilogramm-Bombe deren Sprengzünder, den sogenannten Detonator, sprengen, teilte die Polizei mit. Er sorgt im Normalfall nach dem Aufprall der Bombe auf den Boden für die eigentliche Zündung der Sprengladung.

Zuletzt hatte der Kampfmittelräumdienst nur wenige Kilometer entfernt in Schwentinental innerhalb einer Woche drei Fliegerbomben unschädlich gemacht.

