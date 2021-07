Kiel: Feiernde hinterlassen Müllberge - Stadt protestiert Feiernde Kieler lassen ihren Müll in den Grünflächen der Stadt liegen. Die Entsorgungsteams kommen kaum hinterher - und werden häufig angepöbelt.

Glasflaschen, Zigarettenkippen, Pizzaboxen und Tausende Kronkorken: In der Landeshauptstadt lassen feiernde Leute ihren Müll häufig in den Parks und auf den Grünflächen liegen. Vor allem an den Party-Hotspots im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese an der Kieler Förde sieht es morgens am Wochenende aus, wie auf einem Schlachtfeld, so der Abfallwirtschaftsbetrieb. 75 Kubikmeter Müll haben Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) in den vergangenen drei Wochen an den beiden Orten extra eingesammelt.

ABK-Mitarbeiter bepöbelt

Trotz zusätzlicher 30 Mülltonnen auf der Reventlouwiese schafft es der ABK nach eigenen Angaben auch mit Sonderschichten am Wochenende kaum, die Berge an Abfall zu bewältigen. Zusätzlich wurden ABK-Mitarbeiter, die nachts unterwegs sind, von Betrunkenen auch noch bepöbelt, berichtet ABK-Chef Christian Schmitt. Das hat Konsequenzen: "Wir werden jetzt um 5 Uhr in den Morgenstunden beginnen, so dass wir die 22 bis 3 Uhr-Nachtschicht nicht mehr durchführen, weil es einfach zu gefährlich ist für die Mitarbeiter", sagt Schmitt.

Mehr als 300 Tonnen als mahnendes Symbol

Mit einer Aktion hat die Stadt Kiel die Kieler jetzt zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Müll aufgefordert. Auf der Reventlouwiese am Förde-Ufer stellte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt am Donnerstag einige hundert Mülltonnen als mahnendes Symbol auf. Die 304 aufgestellten 120-Liter-Behälter fassen so viel Müll, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb an einem Wochenende an der Reventlouwiese und dem anderen Party-Hotspot Schrevenpark einsammelt. "Der Müll gehört in die Tonne", betonte Ordnungsdezernent Christian Zierau.

Stadt: Müllmenge ist gewachsen

Die Müllmenge in den Abfallbehältern an Straßen und Wegen in Kiel ist der Stadt zufolge so groß wie nie. Wurden 2019 daraus 1.000 Tonnen Müll entsorgt, so waren es 2020 schon 1.600 Tonnen und in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bereits rund 630 Tonnen. Und: Einiges an Abfall landet nicht im Behälter. Scherben und Unrat bleiben zunehmend auf Grünanlagen und Wegen liegen.

AUDIO: Kiel: Müllproblem an Party-Hotspots (1 Min) Kiel: Müllproblem an Party-Hotspots (1 Min)