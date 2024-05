Stand: 06.05.2024 11:36 Uhr Kiel: Fördefährlinie F1 startet mit Sommerfahrplan

Auf der Kieler Förde sind jetzt wieder mehr Fähren unterwegs: Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel startet auf der Fördefährlinie F1 in den Sommerfahrplan. Vor allem am Wochenende sind nun wieder deutlich mehr Fähren unterwegs. Auch Schilksee und Strande werden über die Sommermonate angelaufen. Am Falckensteiner Strand halten die Fördeschiffe im Mai allerdings noch nicht, da der Anleger noch repariert wird. Auf der Linie F1 sind unter anderem vier Hybrid-Fähren unterwegs.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 08:30 Uhr