Kiel: Experten beraten auf internationaler Sicherheitskonferenz Stand: 16.06.2022 13:23 Uhr Seit Jahren organisiert das Institut für Sicherheitspolitik der Kieler Universität immer vor der Kieler Woche eine Sicherheitskonferenz. Seit heute Vormittag läuft die Veranstaltung mit mehr als 150 Experten aus Politik, Militär und Wissenschaft.

Die über allem stehende Frage lautet: Wie ist die aktuelle Sicherheitslage in Europa? Die Experten kommen dazu heute und morgen im Tagungshotel Kieler Kaufmann zusammen. Heute geht es vor allem um die strategische Frage, welche Konflikte es im maritimen Raum innerhalb der kommenden 20 Jahre geben könnte, auch im Ostseegebiet.

Bedrohung durch Russland

Morgen stehen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für den baltischen Raum auf der Agenda. Der Abteilungsleiter "Maritime Strategie und Sicherheit" am Institut für Sicherheitspolitik, Johannes Peters, sagte: "Es geht um die Bedeutung beispielsweise des NATO-Beitrittes von Schweden und Finnland, um die Integration für die baltischen Staaten, um strategische Konzepte in der Zukunft für den baltischen Raum." Angesichts einer wachsenden Bedrohung durch Russland seien diese Fragen bedeutend.

Hochrangige Gäste erwartet

Teilnehmer der Sicherheitskonferenz sind unter anderem der schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Johan Wadephul, der Befehlshaber der US Navy, Admiral Michael Gilday sowie der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen.

