Stand: 06.05.2024 11:34 Uhr Kiel: Erster Bauabschnitt am Theodor-Heuss-Ring geht zu Ende

Bei der Großbaustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel geht der erste Bauabschnitt zu Ende. Unter dem Waldwiesenkreuz wurde die Fahrbahn der B76 in Richtung Plön erneuert, so die Stadt Kiel. Es wird wegen der Baustelle aber weiterhin Staus geben, denn bis zur Kieler Woche soll der Verkehr nur einspurig laufen. Am Waldwiesenkreuz tauscht die Stadt noch die Schutzleitplanken aus. Vor und hinter dem Bereich laufen ebenfalls noch Bauarbeiten. Auch dort ist jeweils nur eine Spur frei.

