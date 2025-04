Stand: 24.04.2025 09:28 Uhr Kiel: Drei Wohnmobile an nur einem Wochenende gestohlen

Am Osterwochenende wurden in Kiel drei Wohnmobile gestohlen. Wie die Polizei mitteilt waren zwei Fahrzeuge im Stadtteil Elmschenhagen und eines in Schilksee abgestellt - alle drei auf öffentlichen Parkflächen. Am Samstag (19.4.) meldete sich zum Beispiel ein 58-Jähriger Mann aus Elmschenhagen bei der Polizei. Wie er den Beamten sagte, war sein Wohnmobil auf dem Parkstreifen im Ellerbeker Weg ordnungsgemäß verschlossen abgestellt - er hat es zuletzt am Freitagvormittag gesehen. Am späten Samstagabend hat er dann bemerkt, dass sein Wohnmobil nicht mehr auf dem Parkplatz steht. Eine 37-Jährige und ein 48-Jähriger meldet sich am Sonntag bei der Polizei, weil ihr jeweiliges Fahrzeug fehlte.

Polizei: Fahrzeug vor dem Verlassen genau überprüfen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diebstähle rät die Polizei dazu, hochwertige Fahrzeuge nicht über einen längeren Zeitraum unbeobachtet auf öffentlichen Parkplätzen oder an der Straßenseite abzustellen. Vor Verlassen des Fahrzeugs sollte man unbedingt prüfen, ob das Fahrzeug wirklich verschlossen ist und die Lenkradsperre eingerastet ist. Auch Reifensperren sind eine Möglichkeit, das Wohnmobil zu schützen. In den drei Fällen des Osterwochenendes hat die Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2025 | 09:30 Uhr