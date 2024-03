Kiel: Drei Bomben werden am Sonntag entschärft Stand: 05.03.2024 17:25 Uhr Auf dem Gelände einer Kleingartenanlage in Kiel-Elmschenhagen hat der Kampfmittelräumdienst mehrere Fliegerbomben gefunden. Für die Entschärfung am Sonntag müssen 3.200 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Der Kampfmittelräumdienst hat bei Sondierungsarbeiten in Kiel auf dem Gelände des Kleingartengebiets zwischen Stadtgrenze und Schwentinental vier amerikanische Fliegerbomben gefunden. Laut Polizei gibt es weitere Verdachtspunkte im selben Gebiet, die in den nächsten Stunden überprüft und gegebenenfalls am Sonntag ebenfalls entschärft werden sollen.

Für die Entschärfung und Bergung müssen am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr etwa 3.200 Einwohnerinnen und Einwohner in rund 1.600 Haushalten das Gebiet verlassen. Als Ersatzunterkunft steht ab 8 Uhr die Lilli-Martius-Schule in Kiel zur Verfügung. Welche Straßen von der Evakuierung betroffen sind, hat die Stadt auf ihrer Homepage veröffentlicht. Außerdem muss die B76 teilweise gesperrt werden.

Tipps und Hinweise der Stadt Kiel

Die Stadt Kiel rät, Nachbarn zu fragen, ob diese über die Evakuierung Bescheid wissen. Nicht alle haben die Medien verfolgt oder verstehen Deutsch.

Zudem sollen Betroffene auf Radiodurchsagen achten.

Fenster sollen gegebenenfalls auf Kipp stehen, wenn die Wohnung verlassen wird.

Der Schutzbereich wird von der Polizei und dem Ordnungsamt gesichert und muss rechtzeitig verlassen werden.

