Kiel-Dietrichsdorf: Brand in Verschrottungsanlage

In Kiel-Dietrichsdorf sind am Donnerstagnachmittag Metallspäne in einer Verschrottungsanlage in Brand geraten. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte insgesamt 48 Filter mit einem Kran aus der Anlage herausnehmen, um an die Flammen zu kommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

