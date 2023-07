Bombenentschärfung in Neumühlen-Dietrichsdorf verzögert sich Stand: 02.07.2023 12:23 Uhr Die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes in Kiel haben sich verzögert. Im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf sollten wegen einer Bombenentschärfung bis 11 Uhr 8.200 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Doch die Polizei traf noch vereinzelt Personen an.

Zwei Stunden nach dem geplanten Start ist die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kiel noch immer nicht entschärft. Der Blindgänger im Poggendörper Weg im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Da die Polizei im Evakuierungsbereich Personen antraf, konnte der Kampfmittelräumdienst erst um 13 Uhr mit seiner Arbeit beginnen. 33 Menschen wurden mit Hilfe der Feuerwehr noch aus ihren Wohnungen geholt. 200 Einsatzkräfte und ehrenamtliche Helfer sind vor Ort.

Rund um den Fundort wurden Straßensperrungen eingerichtet. Alle evakuierten Straßen finden Sie am Ende des Artikels.

Dauer der Entschärfung unklar

Die Bombe soll sich laut Polizei in einem guten Zustand befinden. Die Experten rechnen daher nicht mit Problemen bei der Entschärfung. Dennoch ist unklar, wie lange die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes dauern werden. Auch bei der Entschärfung am vergangenen Dienstag an der Friedrich-Junge-Schule in Kiel war es zu einer Verzögerung von einer Stunde gekommen. Bei dem Blindgänger im Poggendörper Weg handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe. Sie verfügt demnach über einen Heckzünder.

Bewohner sollten sich gegenseitig informieren

Laut Polizei sollten sich Anwohnerinnen und Anwohner auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und ausreichend Nahrung, Medikamente und Getränke mitnehmen. Als Ersatzunterkunft steht seit 10 Uhr die Schwentine-Mensa des Studentenwerks SH in der Grenzstraße 14 zur Verfügung. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen durch Medien und Handzettel erreicht werden, bat die Polizei im Vorfeld darum, sich gegenseitig zu informieren. Insbesondere sollte an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen.

Diese Straßen wurden evakuiert Straße Bereich Albert-Schweitzer-Weg gesamte Straße Alfons-Huysmans-Ring gesamte Straße Boksberg gesamte Straße Braunsberger Weg gesamte Straße Brodersdorfer Straße gesamte Straße Eekberg gesamte Straße Friedhofstraße gesamte Straße Geldbeutel gesamte Straße Gießkannenweg gesamte Straße Groß Ebbenkamp gesamte Straße Heikendorfer Weg alle geraden Hausnummern zwischen 40 und 100 Helenenstraße alle geraden Hausnummern zwischen 6 und 64 Helenenstraße alle ungeraden Hausnummern zwischen 5 und 59 Helmut-Hänsler-Platz gesamte Straße Hertzstraße alle geraden Hausnummern zwischen 22 und 86 Hertzstraße alle ungeraden Hausnummern zwischen 33 und 87 Hohler Weg gesamte Straße Insterburger Straße gesamte Straße Ivensring gesamte Straße Johannisburger Straße gesamte Straße Kirschberg gesamte Straße Langer Rehm alle gerade Hausnummern zwischen 4 und 22 Langer Rehm alle ungerade Hausnummern zwischen 1 und 65 Lohntütenweg gesamte Straße Lüderitzstraße gesamte Straße Masurenring alle geraden Hausnummern zwischen 6 und 24 Masurenring alle ungeraden Hausnummern zwischen 1 und 83 Nachtigalstraße gesamte Straße Ostring teilweise Pillauer Straße gesamte Straße Poggendörper Weg gesamte Straße Probsteier Platz gesamte Straße Quittenstraße gesamte Straße Reichweinweg gesamte Straße Rektor-Renner-Weg gesamte Straße Ristblick gesamte Straße Schönkirchener Straße alle ungeraden Hausnummern zwischen 29 und 67 (außer 65) Solomit gesamte Straße Specken gesamte Straße Steertsraderedder gesamte Straße Steinkamp gesamte Straße Strohredder gesamte Straße Tiefe Allee gesamte Straße Turnplatz gesamte Straße Turnstraße gesamte Straße Über'n Bahnhof gesamte Straße Verdieckstraße gesamte Straße Wißmannstraße gesamte Straße Woermannstraße gesamte Straße

