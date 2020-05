Stand: 25.05.2020 15:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel: Bombenentschärfung läuft - Ostring gesperrt

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben mit der Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Im Kieler Stadtteil Wellingdorf war am Mittwoch bei Bauarbeiten eine etwa 500 Kilogramm schwere Us-amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Anwohner mussten laut Polizei deshalb in einem Radius von 500 Metern um den Fundort bis 15 Uhr ihre Häuser verlassen. Dies betrifft nach Angaben der Stadt Kiel etwa 2.600 Menschen.

Ostring (B502) in Kiel dicht

Der Ostring (B502) ist zwischen der Franziusallee und dem Klausdorfer Weg gesperrt. Um den Fundort der Bombe sind die Straßensperrungen schon seit kurz nach 14 Uhr eingerichtet.

Bürgertelefon wird geschaltet

Als Notunterkunft steht die Sporthalle der Ellerbeker Schule im Klausdorfer Weg 62-64 zu Verfügung. Wer hilfebedürftig ist oder Fragen hat, kann sich zum Ortstarif an das Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel unter (0431) 590 55 55 wenden. Das Telefon ist am Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Entschärfungstag von 8 Uhr bis Evakuierungsende besetzt. Für Anwohner wird in der Sporthalle der Ellerbeker Schule eine Notunterkunft zur Verfügung stehen.

Etwaige Fahrplanänderungen des ÖPNV können im Online-Auftritt der Kieler Verkehrsgesellschaft (www.kvg-kiel.de) eingesehen werden.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.05.2020 | 14:00 Uhr