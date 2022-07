Kiel: Bombenentschärfung hat planmäßig begonnen Stand: 26.07.2022 10:31 Uhr 3.000 Menschen mussten ihre Wohnungen im Stadtteil Schreventeich verlassen. Der Zünder der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird vor Ort gesprengt. Dafür ist auch der Westring gesperrt.

In Kiel hat um kurz nach 10 Uhr am Dienstag die Entschärfung des Blindgängers begonnen, teilte die Polizei auf Twitter und Facebook mit. Am Morgen waren bereits Straßensperren eingerichtet worden, damit niemand mehr in den Sperrbereich hineinfahren konnte. Knapp 3.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Zünder wird vor Ort gesprengt

Laut Polizei handelt es sich bei dem britischen Blindgänger um einen "Heckzünder". Gefunden wurde er auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule in Kiel. Um den Blindgänger zu entschärfen, werde zunächst der Zünder aus der Bombe entfernt und dann vor Ort gesprengt, sagte Polizeisprecher Björn Gustke NDR Schleswig-Holstein. "Das bedeutet, es wird einmal einen lauten Knall geben. Das ist auch ganz regulär, braucht sich niemand Sorgen machen. Das liegt schlichtweg am Zustand der Bombe", erklärte er. Gefährlich sei das Verfahren nicht. "Es wird einfach nur etwas länger dauern, als wir das bisher kennen." Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, ist noch unklar.

B76 weiter befahrbar - Westring und Veloroute 10 gesperrt

Die Bundesstraße 76 bleibt nach Angaben der Stadt mit leichten Einschränkungen befahrbar. Die Auf- und Abfahrt Kronshagen Süd in Fahrtrichtung Eckernförde bleibt für den Zeitraum der Entschärfung allerdings gesperrt. Die Abfahrt Kronshagen Süd in Fahrtrichtung Plön ist nicht betroffen. Verkehrsteilnehmer werden von dort allerdings nur in Richtung Kronshagen und Kiel-Mettenhof fahren können. Genauso ist der Westring zwischen Schützenwall und Kronshagener Weg dicht. Die Veloroute 10 ist ebenfalls für Radfahrer zwischen dem Kronshagener Weg und dem Hasseldieksdammer Weg gesperrt.

Notunterkunft in der Käthe-Kollwitz-Schule

Als Ersatzunterkunft steht die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 in Kiel bereit. Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, können sich unter 0431 / 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr melden. Die Nummer ist bis zum Evakuierungsende erreichbar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kiel verteilten bereits am Freitag mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte.

Diese Straßen müssen geräumt werden

Frerichsstraße, gesamte Straße

Gellertstraße 10

Gellertstraße 46

Gildeweg, gesamte Straße

Griesingerstraße, gesamte Straße

Hasseldieksdammer Weg 39a, ungerade Hausnummern

Hasseldieksdammer Weg 40 - 50, gerade Hausnummern

Hegelstraße, gesamte Straße

Kantstraße, gesamte Straße

Kronshagener Weg 59 - 107a, ungerade Hausnummern

Kronshagener Weg 94 -128, gerade Hausnummern

Kronshagener Weg 130 -130c, gerade Hausnummern

Langenbeckstraße, gesamte Straße

Metzstraße 46- 72, gerade Hausnummern

Nietzschestraße, gesamte Straße

Robert-Koch-Straße, gesamte Straße

Stromeyerstraße, gesamte Straße

Virchowstraße, gesamte Straße

Westring 3 - 253, ungerade Hausnummern

Westring 98 - 242, gerade Hausnummern

Weitere Straßen / Wege im Evakuierungsbereich

August-Bier-Weg, gesamte Straße

Mühlenweg, teilweise

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2022 | 09:00 Uhr